Tricampeão no México, André Jardine elogia Tiago Volpi, goleiro na mira do Grêmio: "Vive o auge da carreira"

Perto de ser anunciado pelo Grêmio, o goleiro Tiago Volpi, 34 anos, tem o moral elevado no futebol mexicano, onde atua desde a metade de 2022, defendendo o Toluca. Apesar das críticas de parte expressiva da torcida tricolor nas redes sociais, o atleta é elogiado no México por jornalistas e profissionais que atuam no país, como o técnico do América-MEX e atual tricampeão mexicano, o gaúcho André Jardine.

— O Tiago Volpi é muito respeitado aqui. É sem dúvida um dos melhores goleiros da liga mexicana na atualidade. Muito maduro e experiente, está vivendo o auge da carreira. É um goleiro pronto e que tem tudo para dar certo no Grêmio, se a contratação for confirmada — relata Jardine para Zero Hora.

Ao longo de duas temporadas e meia, o goleiro se manteve como titular absoluto no período, disputando 108 partidas e ajudando a conduzir o Toluca à fase de play-offs do Campeonato Mexicano em quatro de cinco oportunidades, com destaque para o vice do Apertura em 2022.

Entre as virtudes de Tiago Volpi, André Jardine destaca a regularidade e o jogo com os pés.

— A capacidade de jogar com os pés é um diferencial muito grande do Tiago Volpi. O Toluca utilizava muito isso, pois ele era praticamente um jogador de linha a mais, encontrando com muita facilidade os jogadores no campo. E debaixo das traves ele tem uma regularidade muito grande, sempre muito seguro e bem posicionado — completa Jardine.

O jornalista Alberto Villanueva, da Rede Televisa, também faz elogios ao altleta.

— No Toluca, o Tiago Volpi era ídolo e líder da equipe — resume.

Formado na base do Fluminense, o atleta estreou como profissional em Porto Alegre, no São José, onde atuou entre 2010 e 2012. Depois, o atleta atuou ainda no Figueirense, no Querétaro-MEX e no São Paulo, onde foi titular por quatro anos, até retornar ao futebol mexicano, em 2022, para defender o Toluca.

Agora, Tiago Volpi depende apenas de detalhes burocráticos para ser anunciado pelo Grêmio como substituto de Marchesín, com contrato de dois anos.

