Grêmio evita projetar estreia de Cuellar

Cuellar está em Porto Alegre desde a última quinta-feira (16). Julia Ozorio / Agência RBS

Recém-contratado, Cuellar já começou a imersão no ambiente do Grêmio. O colombiano deverá ser apresentado e regularizado nos próximos dias. Enquanto isso, o clube evita projetar a data de estreia do volante.

O meio-campista, que desembarcou em Porto Alegre na última quinta-feira (16), estava atuando pelo Al-Shabab da Arábia Saudita até o início deste mês. Seu último jogo foi em 10 de janeiro na derrota para o Al-Ahli na liga local. Entretanto, em virtude da negociação e da viagem, ficou alguns dias ausente dos gramados.

Também há uma diferença entre os métodos utilizados no futebol asiático e no Brasil. Logo, há cautela na projeção interna de aproveitamento do jogador. Na estreia do Gauchão, nesta quarta-feira (22), em Pelotas, diante do Brasil, ele não deve estar com a delegação. Assim, é provável que seu primeiro jogo com a camisa tricolor seja em 26 de janeiro, na Arena, contra o Caxias.

Desde seu desembarque na Capital, o atleta passou por exames médicos e físicos, na sexta, testes, no sábado, e a partir deste domingo terá contato mais próximo com os novos companheiros no vestiário e no campo.

Em paralelo, o Departamento de Futebol trabalha na sua regularização. Cuellar tem que ser inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para ter condições legais de jogo.

Em breve, o clube deve comunicar a data oficial de apresentação do meio-campista. Há um debate sobre a camisa que o colombiano vestirá, entre a 6 e a 8. O mistério deverá acabar somente na primeira coletiva do segundo reforço gremista na temporada.