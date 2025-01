Após ter nome vinculado ao Grêmio, Keylor Navas se aproxima de acerto com time da Argentina

Atleta está sem clube desde que deixou o PSG, em junho do ano passado. PSG / Divulgação

O Newell's Old Boys, da Argentina, está prestes a concluir a contratação do goleiro Keylor Navas. Aos 38 anos, o costa-riquenho estava sem clube desde julho de 2024, quando deixou o PSG.

O empresário do atleta chegou a afirmar nos últimos dias que o Grêmio negociava com Navas. O clube, no entanto, negou.

Técnico do Newell's Old Boys, Mariano Soso se mostrou otimista sobre a finalização do acordo, indicando que as negociações estão em estágio avançado:

— Chegamos a um acordo com o jogador de futebol do ponto de vista esportivo. Keylor é um jogador que poderia classificar a posição. Falei com Navas e tentamos cativá-lo com o estilo de jogo que queremos. Não sei quando entrará em vigor a viagem de Keylor, e se ele estará presente ou não na quinta-feira contra o Independiente Rivadavia.

Navas, que defendeu o Real Madrid por cinco temporadas, conquistou três Champions League e quatro Mundiais de Clubes. Depois, se transferiu ao PSG, onde permaneceu por quatro anos, sendo também emprestado ao Nottingham Forest, da Inglaterra. Sem time desde julho, o goleiro segue mantendo uma rotina de treinamentos, até mesmo com a seleção da Costa Rica.

Leia Mais Brasil de Pelotas x Grêmio: escalações e onde assistir ao jogo pelo Gauchão