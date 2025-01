Empresário de Keylor Navas afirma que mantém conversas com o Grêmio

Navas deixou o PSG em julho de 2024. PSG / Divulgação

O goleiro Keylor Navas está no radar do Grêmio, segundo a ESPN. O empresário do jogador, Luciano Emilio, afirmou ter conversas com o clube gaúcho, em entrevista ao site nesta sexta-feira (17).

— Não é tanta novidade, já saíram especulações de vários clubes, mas eu posso garantir que a gente tem falado com o Grêmio, não vamos esconder nada de ninguém, mas vamos esperar para finalizar, porque o mercado está avançando — comentou o empresário.

Procurado por Zero Hora, o Grêmio nega qualquer negociação. Emilio garantiu que a prioridade do atleta costarriquenho é atuar no Brasil.

— Ele está bem convencido (de ir para o Brasil), descartou a possibilidade de ir para a Arábia enquanto a gente não tiver finalizado essa questão com clubes brasileiros — explicou.

Ainda conforme a ESPN, Navas e o seu estafe aguardam a definição do Grêmio nos próximos dias. O goleiro recusou propostas de alguns clubes, entre eles, o Cerro Porteño.

O momento de Navas

Keylor Navas tem 38 anos e está sem clube desde julho de 2024, quando seu contrato com o PSG se encerrou. O empresário garante que o jogador mantém a forma física em dia.

O costarriquenho chamou a atenção do mundo na Copa de 2014, no Brasil, com grandes atuações pelo seu país, que avançou até as quartas de final da competição. Ele soma cinco temporadas no Real Madrid.

Em setembro de 2019, foi negociado com o PSG. E, em 2023, chegou a ser emprestado ao Nottingham Forest, da Inglaterra, antes de retornar ao time francês, onde fez apenas seis jogos na última temporada.