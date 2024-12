Rodrigo Caio despista sobre renovação com o Grêmio: "Não tive as oportunidades que eu esperava"

O empate do Grêmio com o Vitória, pela 37ª rodada do Brasileirão, nesta quarta-feira (4), foi apenas o quinto jogo de Rodrigo Caio pelo Tricolor. O zagueiro, que sofreu com lesões nas últimas temporadas, foi contratado em julho, a pedido do técnico Renato, e tem vínculo com o clube gaúcho até o final deste ano.