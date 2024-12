Com convidados especiais, Grêmio faz penúltimo treino do ano antes de encarar o Corinthians

Jogadores do Grêmio atenderam crianças do IGT após o treino. Renan Jardim / Divulgação/Grêmio

O penúltimo treino do Grêmio em 2024 teve participação especial no CT Luiz Carvalho. As crianças do Instituto Geração Tricolor observaram a atividade e puderam interagir e tirar fotos com atletas após o trabalho.

Em campo, o técnico Renato Portaluppi comandou atividade que não esboçou a equipe que enfrentará o Corinthians, no domingo (8), às 16h, na Arena. O trabalho técnico-tático em campo reduzido priorizou a troca de passes rápidos e a finalização das jogadas.

Geromel, Soteldo e Diego Costa, que não viajaram para enfrentar o Vitória, treinaram normalmente mais uma vez. Os dois primeiros, inclusive, serão titulares diante dos paulistas.

A baixa foi Aravena. O chileno sofreu uma lesão de grau 1 no músculo adutor longo da coxa esquerda. Com isso, só volta a atuar no ano que vem.

Marchesín não pode atuar domingo, já que foi substituído no intervalo do jogo pelo protocolo de concussão. Com isso, obrigatoriamente precisa ser resguardado dos treinos e jogos. Caíque será titular contra os paulistas.