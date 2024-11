Ao perder por 1 a 0 para Palmeiras nesta sexta-feira (8), o Grêmio conheceu sua 16ª derrota no Brasileirão. Fora de casa, o Tricolor pouco levou perigo ao adversário e foi muito pressionado pela equipe paulista, especialmente no segundo tempo. Ao todo, foram mais de 30 finalizações do time mandante. Em coletiva pós-jogo, Renato lamentou o revés, mas destacou que sabia da dificuldade que seu time enfrentaria.