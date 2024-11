O Grêmio trabalha com uma nova data para o jogo contra o Cruzeiro, no Mineirão, inicialmente prevista para o dia 24 de novembro. Em virtude da participação dos mineiros na final da Copa Sul-Americana contra o Racing-ARG, no dia 23, a partida deve ser remarcada para o dia 27, uma quarta-feira. A alteração ainda não foi oficializada pela CBF.