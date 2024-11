O jogo da próxima rodada do Brasileirão se virou decisão para Grêmio e Juventude. E o Tricolor tem um trunfo na disputa contra o Z-4: a última vitória do Ju no confronto em Porto Alegre foi em 6 de abril de 2008, há 16 anos, pelas quartas de final do Gauchão, por 3 a 2.