A sequência de 11 jogos de invencibilidade do Palmeiras foi quebrada na última segunda-feira (4) quando a equipe de Abel Ferreira perdeu o Dérbi por 2 a 0 para o Corinthians. O resultado na Arena Itaquera afastou as possibilidades de título do time paulista, que viu o Botafogo abrir seis pontos de vantagem na liderança do Brasileirão.