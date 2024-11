Depois de três dias de descanso após a derrota para o Palmeiras, o Grêmio iniciou a preparação para encarar o Juventude, no dia 20. Com a presença do técnico Renato Portaluppi, o elenco gremista realizou atividades técnicas e táticas, com bola, no CT Luiz Carvalho nesta terça-feira (12).