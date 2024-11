Após 16ª derrota no Brasileirão, Renato define objetivo: "Agora é treinar e buscar uma vitória diante do Juventude"

O Grêmio conheceu sua 16ª derrota no Brasileirão ao perder para o Palmeiras nesta sexta-feira (8), em São Paulo. Para muitos, apesar de ter sido derrotado pelo placar simples, o Tricolor escapou de levar uma goleada, visto o intenso volume ofensivo do time de Abel Ferreira. Criticado pelas recentes atuações de seu time, Renato reconheceu a superioridade do adversário, vice-líder do campeonato, mas admitiu que o desempenho da equipe "precisa melhorar".