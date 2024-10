O técnico Renato Portaluppi tem o time do Grêmio definido para o compromisso desta sexta-feira (1), às 21h, no Maracanã. Mas o treinador ainda mantém mistério com relação às presenças de Monsalve e Aravena. Já o zagueiro Kannemann não treinou com bola nesta quinta-feira (31) e deve ficar de fora do jogo contra o Fluminense.