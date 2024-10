O técnico Renato Portaluppi vem dedicando boa parte dos últimos treinos para trabalhar novas alternativas táticas no Grêmio. Contra o Atlético-GO, neste sábado (26), o treinador deve escalar uma equipe mais ofensiva, com Soteldo e Aravena juntos no ataque. Para a sequência da temporada, contudo, o comandante avalia variar o esquema de acordo com o adversário.