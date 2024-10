O ex-lateral do Grêmio Anderson Pico, 35 anos, foi um dos convidados do programa Sem Filtro, nesta quarta-feira (2). Já aposentado, o ex-atleta relembrou com detalhes a sua saída conturbada do Tricolor, em 2013. Ele considerou ter sido "injustiçado" no clube gaúcho e alegou que seu afastamento das atividades à época foi por "briga política". Veja vídeo abaixo.