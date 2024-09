Na nota em que denuncia injúrias raciais contra Carlinhos, o Flamengo cita um vídeo feito no momento que o jogador deixa o gramado da Arena. O camisa 22 foi expulso no segundo tempo da partida contra o Grêmio, no domingo (22), após atingir o rosto de Kannemann em um "agarra-agarra". Veja as imagens abaixo.