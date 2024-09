A CBF ainda precisa definir a data do jogo atrasado entre Atlético-MG e Grêmio, que não ocorreu no primeiro turno do Brasileirão por conta das enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul. O próximo período de data Fifa pode ser a solução para a entidade recuperar está partida. Mas uma eliminação dos mineiros na Libertadores também pode ser um facilitador.