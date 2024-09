O Grêmio adotou uma espécie de "cartilha" para o aproveitamento de atletas do grupo principal na Copa FGF. Nas partidas disputadas na Capital, jogadores pouco aproveitados pelo técnico Renato Portaluppi ou que estão voltando de lesão "descem" para reforçar o time sub-20 que disputa a competição. Eles atuam com a minutagem pré-determinada pela fisiologia e com o suporte de uma equipe de apoio do profissional junto à comissão técnica da base.