De contestado a herói, Volpi vive a expectativa de estrear pelo Grêmio em Gre-Nais

Volpi foi protagonista em duas classificações disputadas nos pênaltis. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Em um intervalo de 40 dias, Tiago Volpi passou de contestado a herói dos gremistas. As recentes atuações o colocam como um dos protagonistas do Grêmio na busca pelo octacampeonato gaúcho. Anunciado em 27 de janeiro, com reclamações dos torcedores, o goleiro conquistou dentro de campo a admiração dos torcedores.

Além das boas defesas, foi decisivo nas disputas por pênaltis na Copa do Brasil e nas semifinais do Gauchão. E agora tem a chance de reafirmar o momento positivo com dois Gre-Nais na decisão do Estadual.

Ovacionado pela torcida no Alfredo Jaconi e recebido com aplausos pelos companheiros no vestiário, Volpi exaltou o momento vivido no clube depois das desconfianças que precisou enfrentar em sua chegada a Porto Alegre.

— Não tem outra palavra que não seja felicidade em ajudar o Grêmio classificar para a final do Gauchão, em busca desse octacampeonato que a gente tanto sonha. Depois de um mês e meio no clube, hoje o cenário é completamente diferente da minha chegada, mas isso não é sinal de nada que vai ser para sempre — comentou em entrevista ao Premiere.

O rival deste sábado, inclusive, acrescenta um ingrediente especial nesta trajetória de redenção de Volpi. De volta ao futebol gaúcho após iniciar como profissional no São José em 2010, o goleiro do Grêmio reencontrará o adversário de sua estreia.

Em uma posição na qual a experiência é um dos principais atributos buscados pelos técnicos, Volpi conseguiu sua oportunidade em meio a um drama vivido por um dos seus mentores na profissão. Rafael Dal Ri, então titular do São José, sofreu uma grave lesão no tornozelo em um jogo contra o Inter pelo Gauchão de 2010. Aos 20 anos, deixou o banco de reservas e foi a campo enfrentar um adversário que terminaria a temporada com o título da Libertadores.

"Estamos preparados"

Será uma partida que poderá ajudar a confirmar o status construído por ele nas duas últimas semanas. Herói nas classificações da Copa do Brasil e para a decisão do Gauchão, o catarinense de Blumenau apagou boa parte das dúvidas dos torcedores que contestaram sua contratação.

— É um dos clássicos mais importantes do futebol brasileiro. É normal que exista toda essa repercussão, principalmente por parte do torcedor. A gente tem de carregar isso. Levar certo grau de emoção, de coração para dentro do campo, mas chega um momento que a razão tem de prevalecer, para a gente tomar atitudes inteligentes e executar o que tem feito na semana. Estamos preparados — disse Volpi em entrevista coletiva desta semana no CT Luiz Carvalho.

Realização de um sonho

A oportunidade atual, como dito pelo jogador em sua apresentação, é a realização de um sonho. O goleiro do Grêmio veio com a família de Blumenau para viver em Santa Cruz do Sul quando ele tinha 12 anos, em 2003. Influenciado pelos amigos feitos no Rio Grande do Sul, fez sua escolha entre os dois lados da rivalidade. Adotou o azul. Uma opção que 22 anos depois o oferece a chance de defender essa paixão em campo.