Grêmio x Corinthians: onde assistir, horário e escalações da Supercopa Feminina 

As Gurias Gremistas abrem a temporada 2025 com a disputa da Supercopa do Brasil. O time tricolor entra em campo no domingo (9), às 16h, contra o Corinthians. O duelo será realizado na Arena do Grêmio.

Quem vencer, avança à próxima fase. Em caso de empate, a definição será nos pênaltis. Confira as principais informações da partida.

Prováveis escalações para Grêmio x Corinthians

Grêmio: Raissa; Dani Barão, Mónica Ramos, Tayla e Raissa Bahia; Jessica Peña, Bia Santos (Camila Pini) e Daniela Montoya; Giovaninha, Yamila Rodríguez (Brenda Woch) e Maria Dias. Técnica: Thaissan Passos.

Corinthians: Lelê; Letícia Santos, Dani Arias, Mariza e Tamires; Thais Ferreira (Dayana Rodríguez), Duda Sampaio, Vic Albuquerque (Leticia Monteiro); Gabi Zanotti, Jaqueline (Eudimilla) e Ariel Godoi. Técnico: Lucas Piccinato.

Arbitragem para Grêmio x Corinthians

Rejane Caetano da Silva (RJ), auxiliada por Maira Mastella Moreira (RS) e Estefani Adriati Estrela da Rosa (RS).

Onde assistir a Grêmio x Corinthians

A RBS TV e o SporTV anunciam a transmissão;

anunciam a transmissão; A Jornada Digital da Gaúcha começa às 15h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 15h45min.

Como as equipes chegam

Grêmio

Foram cerca de dois meses de preparação, com muitas mudanças no elenco à disposição da técnica Thaissan Passos para 2025.

De uma temporada para a outra, foram 11 contratações. Dezoito atletas que estavam no ano passado permaneceram, e duas jogadoras da base foram promovidas ao elenco principal.

Principal reforço

Entre as chegadas, o destaque ficou por conta da colombiana Daniela Montoya, de 34 anos, que estava no Atlético Nacional. A experiente meio-campista também é figura recorrente nas convocações da sua seleção.

Em relação às permanências, sete titulares seguem no Grêmio: a lateral-direita Dani Barão, a lateral-esquerda Raissa Bahia, as zagueiras Mónica Ramos e Tayla, a meio-campista Jessica Peña, e as atacantes Giovaninha e Maria Dias.

Corinthians

Ao todo, nove atletas deixaram o clube após a última temporada. Entre nomes, estão a lateral Yasmin, negociada para o Real Madrid, as atacantes Gabi Portilho, que foi para o Gotham FC (EUA), e Jheniffer, contratada pelo Tigres-MEX.

O trio foi medalhista de prata com a Seleção nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e tinha papel fundamental na equipe.

A relação de saídas conta ainda com a goleira Mary Camilo, as laterais Carol Tavares e Isabela, a volante Ju Ferreira e as atacantes Millene e Fernanda.

Para suprir tantas baixas, a direção foi ao mercado. A principal contratação da janela foi Andressa Alves. A meio-campista voltou ao Brasil após nove temporadas no Exterior.

Regulamento da Supercopa

O torneio mata-mata conta com a participação de oito equipes. Em 2025, além de Grêmio e Corinthians, outros seis times disputarão o torneio: Bahia, Cruzeiro, Real Brasília, Flamengo, Sport e Flamengo.

O formato da competição segue os mesmos moldes dos anos anteriores, e os matas serão disputados em jogo único. Em caso de empate, a decisão do classificado será nos pênaltis.

Na fase inicial, os mandos de campo foram sorteados. A partir da segunda etapa, os mandantes serão definidos pela melhor campanha.

A CBF ainda não divulgou a premiação da Supercopa do Brasil. O campeão da última temporada faturou R$ 600 mil, e o vice levou R$ 400 mil. O título ficou com o Corinthians nas três edições disputadas.