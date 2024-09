Estrela principal da partida do Grêmio contra o Juventude pela Copa FGF, Diego Costa vive um momento de indefinição. O centroavante, que está suspenso da partida contra o Bragantino, até apareceu a partir da segunda metade da etapa final do confronto válido pelo Troféu Zagallo, mas marcou sua exibição pelo destempero após sofrer uma falta, partir para cima do adversário e ser expulso, já nos acréscimos.