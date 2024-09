Renato Portaluppi entra na reta final de preparação do time do Grêmio que vai enfrentar o Flamengo, domingo (22), na Arena. Na manhã desta quinta (19), aconteceu mais uma atividade com portões fechados no CT Luiz Carvalho. Suspenso, Jemerson será desfalque. Rodrigo Ely ainda não retomou os trabalhos com bola.