Vice de futebol do Grêmio quer vitória contra o Criciúma "para homenagear o Cacalo"

Minutos antes da partida no Heriberto Hülse, Antonio Brum afirmou que conversou com os jogadores sobre a importância de vencer neste domingo em memória do patrono do clube, que morreu no sábado

25/08/2024 - 15h50min