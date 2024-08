Há uma preocupação nos bastidores sobre o confronto entre Grêmio e Corinthians, no Couto Pereira, nesta quarta-feira (7), pela Copa do Brasil. Torcedores do clube paulista estão comprando ingressos do lado gaúcho. Zero Hora flagrou uma fila praticamente apenas dos visitantes adquirindo tickets do lado mandante nas bilheterias nesta tarde.