A programação do Grêmio em Curitiba previa duas atividades físicas nesta quarta-feira nas horas que antecedem a decisão pela Copa do Brasil, diante do Corinthians, no Couto Pereira. A primeira ocorreu pela manhã, a segunda no começo da tarde. A comissão técnica definiu os sete cortes necessários na montagem dos jogadores disponíveis para a partida em virtude da liberação de contar com 23 atletas em competições da CBF.