A reapresentação do elenco do Grêmio, na manhã desta terça-feira (27), contou com o retorno de Walter Kannemann. Recuperado de um quadro gripal que o tirou da viagem a Criciúma no último fim de semana, o zagueiro voltou a treinar com o restante do elenco. Desta forma, já está posta a primeira dúvida na escalação para enfrentar o Atlético-MG, pela 25ª rodada do Brasileirão.