O atacante Pavon será desfalque do time do Grêmio nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Segundo o clube, o argentino de 28 anos teve diagnosticado uma lesão muscular de grau 1b no músculo femoral da coxa direita. O problema ocorreu na partida contra Fluminense, pela Libertadores, no dia 20 de agosto. O jogador já não havia sido relacionado para o jogo contra o Criciúma. Não foi divulgado o tempo estimado para retorno aos gramados.