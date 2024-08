É hora de conter danos. A eliminação nos pênaltis para o Corinthians interrompeu um momento positivo para o Grêmio. A classificação na Copa do Brasil serviria como mais uma confirmação da recuperação do time. No Brasileirão, são 10 pontos somados nos últimos 12 disputados depois da vitória sobre o Athletico-PR com um time reserva. Mesmo com a manutenção da invencibilidade de seis partidas, a eliminação deixará marcas para o restante da temporada.