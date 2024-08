Grêmio repete dificuldade criativa e para em marcação do Corinthians em eliminação na Copa do Brasil

O Grêmio apenas empatou com o Corinthians no tempo normal e acabou eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira (7), em Curitiba. No Couto Pereira, o Tricolor voltou a ter dificuldade criativa diante de um adversário fechado e não conseguiu tirar o zero do placar que poderia ter garantido a classificação antes dos pênaltis. O Desenho Tático de Zero Hora analisa a estratégia de Ramón Diaz no duelo com Renato Portaluppi.