O retorno de Diego Costa será uma novidade na lista de relacionados do Grêmio para o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (7), em Curitiba. No entanto, ainda sem as melhores condições físicas, o centroavante não tem a titularidade garantida. O Desenho Tático de Zero Hora projeta como Renato Portaluppi poderá usar Diego Costa na atual forma de jogar da equipe tricolor.