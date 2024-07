Para fora Notícia

VÍDEO: ex-Grêmio isola pênalti contra Athletico-PR na Sul-Americana

Diego Churín, atacante do Cerro Porteño, mandou cobrança por cima do gol. Partida terminou empatada em 1 a 1, pela ida dos playoffs do torneio continental

18/07/2024 - 23h45min Atualizada em 19/07/2024 - 12h27min