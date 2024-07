Notícias do DM Notícia

O que Alexandre Mendes diz sobre os retornos de Jemerson, Diego Costa e Edenilson no Grêmio

Tricolor gaúcho sofreu com desfalques na partida contra o São Paulo, no Morumbi, quando foi derrotado por 1 a 0, em duelo válido pela 17ª rodada do Brasileirão

18/07/2024 - 07h00min Atualizada em 18/07/2024 - 10h29min