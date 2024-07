O Grêmio não contará com todos os seus novos reforços diante do Fluminense nas oitavas da Libertadores. De acordo com o regulamento da Conmebol, só serão permitidas cinco substituições na lista original de inscritos no torneio para a disputa do mata-mata. No início da competição, o Tricolor gaúcho preencheu 48 das 50 vagas disponibilizadas para a disputa (veja abaixo).