O Brasileirão se tornou prioridade no Grêmio. Mesmo com jogos pela Copa do Brasil e da Libertadores, a preocupação no clube é deixar de vez o Z-4 da competição. Por isso que nesta quarta-feira (10), às 18h30min, o Tricolor coloca o que tem de melhor em campo para enfrentar o Cruzeiro. Mesmo que isso indique preservações contra o Operário-PR, domingo, no jogo que vale vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.