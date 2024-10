A Esportes da Sorte, site de apostas (conhecidas como bets) que patrocina clubes como Grêmio, Bahia e Corinthians, divulgou uma nota oficial nesta segunda-feira (7) argumentando ter licença para operar no Brasil. A empresa afirma que "tem autorização de funcionamento confirmada e validada pela Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj)".