Em má fase no Brasileirão (são 10 derrotas em 15 jogos), o grupo de jogadores do Grêmio conta com o apoio da torcida para sair da zona de rebaixamento. Com 11 pontos em 45, o Tricolor ocupa a 18ª posição na tabela e terá um adversário direto na briga contra a Série B no próximo final de semana.