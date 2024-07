O empate de 2 a 2 do Grêmio com o Corinthians, marcado pela polêmica com a arbitragem, teve também uma mudança tática importante feita pelo técnico Renato Portaluppi. Pela primeira vez no Brasileirão, o Tricolor iniciou uma partida em um sistema com três zagueiros. O Desenho Tático de Zero Hora mostra como funcionou o Grêmio com a nova formação.