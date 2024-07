Prestes a completar 31 anos, Rodrigo Caio poderá estrear pelo terceiro clube na carreira. Zero Hora buscou o retrospecto do atleta nos primeiros jogos por São Paulo e Flamengo, mas também pela Seleção Brasileira e traz algumas curiosidades. Os registros apontam parceria com Pedro Geromel, falha no Maracanã e goleada sofrida para o maior rival.