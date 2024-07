Imediatamente após o empate com o Corinthians, em São Paulo, a delegação gremista iniciou seu deslocamento para Chapecó. Por volta das 4h da madrugada desta sexta-feira (26), o grupo desembarcou em sua concentração no oeste catarinense. No próximo domingo (28), na Arena Condá, o Grêmio recebe o Vasco na abertura do returno. Carballo e Aravena devem ser reforços para está partida.