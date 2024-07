A Arena Condá será mais uma casa do Grêmio após as enchentes de maio. O estádio da Chapecoense será utilizado para o jogo contra o Vasco, neste domingo (28), pela abertura do segundo turno do Brasileirão. O gramado e a iluminação são as maiores preocupações neste momento. A reportagem de Zero Hora visitou a Arena Condá na manhã desta sexta-feira (26) e constatou as boas condições do campo e das arquibancadas.