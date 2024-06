Na zona norte da Capital Notícia

Homem é preso com produtos saqueados da loja da Arena do Grêmio

A Polícia Civil recuperou camisas, bonés, bolsas, cadernos e outros itens ainda com o sensor antifurto. Estabelecimento foi alvo de criminosos no dia 5 de maio enquanto a esplanada do estádio era usada como um local de apoio para pessoas que sofreram com a cheia do Guaíba

25/06/2024 - 06h52min