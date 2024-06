Gremistas em Curitiba mostram confiança no time para o Gre-Nal pelo Brasileirão

Com o Grêmio onde o Grêmio estiver. A frase do hino escrito por Lupicínio Rodrigues foi testada pela necessidade do Tricolor em se deslocar pelo Brasil durante o período de reconstrução das estruturas do clube afetadas pela enchente. Sem centro de treinamentos e estádio, o Grêmio encontrou em Curitiba uma base para a Libertadores. A sinergia deu tão certo com o apoio da torcida no Couto Pereira que o grupo de jogadores, comissão técnica e direção decidiram trazer o Gre-Nal para a cidade.