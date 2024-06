A direção do Grêmio irá consultar os jogadores antes de definir o local do Gre-Nal do dia 23 de junho. O Tricolor avalia mandar o clássico no Mané Garrincha, em Brasília, no Presidente Vargas, em Fortaleza, ou no Couto Pereira, em Curitiba. Contudo, o clube também recebeu propostas para levar o jogo a Goiânia, Cascavel ou Florianópolis. Como cada estádio tem seus prós e contras, a opinião dos atletas será fundamental para a escolha.