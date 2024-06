Uma coincidência no calendário do futebol brasileiro proporcionou um encontro de conhecidos em Fortaleza. Na manhã desta terça-feira (18), o presidente Alberto Guerra recebeu na concentração do Grêmio, na capital cearense, a visita do gerente de futebol do São José, Kevin Krieger, que foi diretor do time de transição gremista na gestão anterior, de Romildo Bolzan Júnior.