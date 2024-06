A segurança do Couto Pereira, em Curitiba, está sendo bastante discutida nas redes sociais nos últimos dias, depois de uma foto da marquise do estádio viralizar, assim como vídeos da arquibancada tremendo. As imagens, feitas durante a partida do Grêmio contra o Estudiantes, impressionaram torcedores do Tricolor e o Coritiba passou a ser questionado sobre a possibilidade de um colapso estrutural.