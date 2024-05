O ex-atacante do Grêmio Luis Suárez tenta ajudar as vítimas da tragédia climática vivida no RS. Após diversas publicações em seu Instagram, em que pedia doações aos atingidos pela chuva no Estado, o craque uruguaio mandou um recado para seus seguidores, especialmente aos gaúchos. Em vídeo publicado nesta quarta (8), o atleta disse que está apoiando o RS, mesmo à distância.