O vice de futebol do Grêmio, Antonio Brum, recorreu às redes sociais para protestar da decisão divulgada pela CBF na noite deste domingo (12). A entidade comunicou que o pedido de adiamento de algumas rodadas do Brasileirão será discutido em assembleia do Conselho Técnico com os 20 clubes da Série A no dia 27 de maio.