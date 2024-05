O time sub-2o do Grêmio segue 100% no Brasileirão 2024 após mais uma vitória, desta vez contra o Atlético-MG, por 3 a 0, nesta quarta-feira (1º). O confronto realizado em Nova Lima, Belo Horizonte, sacramentou o quinto êxito consecutivo do Tricolor e a liderança da competição, ao lado do Palmeiras.