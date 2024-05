Com a Arena e o CT Luiz Carvalho inundados, o Grêmio deve fazer do interior de São Paulo sua nova sede. O clube gaúcho conversa com o Bragantino para mandar jogos no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, e treinar em Atibaia, onde fica o CT do time paulista. A informação foi publicada inicialmente pelo ge.globo .