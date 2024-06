Após anunciar sua aposentadoria da seleção do Uruguai, nesta quinta-feira (30), Cavani foi muito celebrado por torcedores e colegas de profissão. Dentre tantas homenagens e agradecimentos, se destaca a de seu conterrâneo Luis Suárez, ex-atacante do Grêmio que formou parceria com Cavani por mais de uma década vestindo a Celeste — desde as categorias de base. Juntos, formaram a maior dupla de ataque da história do Uruguai.